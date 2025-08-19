８月１９日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、ガソリン税の暫定税率のみ廃止されると軽油がガソリンの方が高くなるかもしれないという、東京新聞の一面記事を紹介した。 番組で紹介した記事によると、軽油引取税に上乗せされている暫定税率の扱いが宙に浮いており、廃止されれば、トラック業界だけでなく、ディーゼルエンジン車の利用者にも少なからず恩恵が及ぶが、秋の臨時国会で廃止が審議される