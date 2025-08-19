鹿児島で最低賃金が953円から、初めて1000円を上回る見通しのなか、19日、労働者側と企業側の双方が希望する引き上げ額が出揃いました。しかし、その額には隔たりがあり、結論は持ち越しとなりました。 最低賃金は、企業が労働者に最低限支払わなければならない賃金のことで、鹿児島は現在、953円となっています。19日、鹿児島市で、県内の労使の代表らによる4回目の協議が開かれました。 厚生労働省は今年度、県内の最低賃金の