霧島・姶良の集中豪雨では道路などが冠水し、水没した車のレッカー移動はおよそ200台に上りました。水没した車はどうすればいいのか？注意点や補償について取材しました。 鹿児島県霧島市にある車の修理工場です。今月8日の集中豪雨で水没した車が10台以上、持ち込まれました。車内が泥だらけになり、ヘッドライトの中に水がたまったままの車もあります。 エンジンや電気系統が浸水した車は半数以上が廃車となり、修理でき