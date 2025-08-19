霧島・姶良の集中豪雨で土砂が流れ込んだ鹿児島県姶良市の小学校では、きょう19日から重機が入り、復旧作業が本格化しています。復旧が9月の始業式に間に合うか不透明な状況です。 （記者）「竜門小学校の校庭です。土砂が20センチ、またはそれ以上堆積しています」 姶良市加治木町の竜門小学校では、学校の前を流れる網掛川が氾濫し、校庭に大量の水と土砂が流入しました。 豪雨の前に撮影された校庭の写真です。（提供:姶良市