集中豪雨を受けて、鹿児島県と日本赤十字社、県共同募金会は、被災した人への支援などを目的にきょう19日から義援金を受け付けています。 振り込み先は2通りあります。 ▼鹿児島県共同募金会へは、鹿児島銀行県庁支店、口座番号は3046999です。 ▼日本赤十字社鹿児島県支部へは、鹿児島銀行鴨池支店、口座番号は3545414です。 いずれも今年12月26日まで受け付けています。 ・ ・ ・