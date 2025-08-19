任期満了に伴う奄美大島・大和村の村長選挙が、19日告示され、現職の伊集院幼さんが無投票で5期目の当選を果たしました。 大和村長選挙に立候補したのは無所属の現職・伊集院幼さん(64)のみでした。伊集院さんは2009年の村長選挙で初当選し、2期目から今回を含め4回連続の無投票当選となりました。 伊集院さんは、スモモやタンカンなど農産物のブランディングによる生産額の向上や、民間の温泉施設などと連携した観光振興などを