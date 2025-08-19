テノール歌手秋川雅史（57）が19日、都内で、初書籍「子育てこそ最高の生きがい私の考える教育」（中村堂）出版記念イベントに出席した。同本出版にあたり、家族環境の事とで話すと、驚かれるエピソードが2つあるという。1つ目は家族全員、寝室が同じこと。「確かに、自分が子どもだった頃は親と別々だった」と振り返りつつ、「タイミングを失った」とした。シングルベッドを4つ並べ「川の字プラス1で、右から娘、息子、家内で、