（新北中央社）北部・新北市でメトロ（MRT）建設を担う新北市政府捷運工程局は19日、建設中の三鶯線の工事進捗（しんちょく）率は92.52％に達したと発表した。日本製の車両29編成も全て台湾に到着し、年末には全線でのシステム安定性試験を終わらせ、点検作業の調整に入る予定だとし、開業に向けた準備を進める方針だと明らかにした。工程局の李政安局長は報道資料を通じ、2023年から順次台湾に到着していた車両のうち、最後の3編