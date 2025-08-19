（台北中央社）中央気象署（気象庁）は19日、台北市内で台湾気候サービス連盟、中華経済研究院、日本気象協会などと「台湾気象産業フォーラム」を開催したと発表した。海洋気象に関する技術の発展と分野横断型の応用などに焦点が当てられた。同フォーラムは2020年に初めて開催され、今回で6回目。気象署によると、日本気象協会の松浦邦明氏が基調講演し、海洋情報と気象情報の統合に関する取り組みの経験を紹介した。また海洋観光