◇セ・リーグ阪神ｰ中日（2025年8月19日京セラD）阪神の先発・ビーズリーは、5回途中5安打2失点で降板した。この日の先発を見込まれていたデュプランティエが18日に下肢の張りで登録抹消され、13日のウエスタン、中日戦以来の中5日でスクランブル先発したビーズリー。2回に3点の援護をもらうも、1―3の5回1死一、二塁でボスラーに中前適時打を浴びてマウンドを降りた。2番手はハートウィグが登板。1死一、三塁からチェ