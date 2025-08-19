トランプ大統領はゼレンスキー大統領との会談を受け、プーチン大統領とゼレンスキー大統領による首脳会談の調整を始めたことを明らかにしました。停戦に向けた道筋は、今後どうなるのでしょうか？NNNワシントン・山崎大輔支局長と、NNNモスクワ・平山晃一支局長が解説します。NNNワシントン・山崎大輔支局長「ウクライナが求めてきた安全の保証について、これまで関与に否定的だったトランプ氏がヨーロッパと共に関与すると明言