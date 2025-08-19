これから迎える新米の季節。関東ではすでに市場が活発になっているといいます。一方、県内では去年産のコメの在庫が例年以上に残っているという声も。なぜなのでしょうか？案内された倉庫にはコメが山積みになっていました。〈壱成 早川典孝社長〉「これ全部令和6年産米です」阿賀野市にあるコメの卸売業者「壱成」です。社長の早川典孝さんによるとことしは例年と比べて2倍の在庫量だといいます。〈壱成 早川典孝社長〉「去年はこ