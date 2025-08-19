第107回全国高校野球選手権は19日、準決勝4試合が行われた。春夏連覇を目指していた横浜（神奈川）が敗れ、織田翔希、小野舜友、池田聖摩らスーパー2年生が聖地から姿を消した。だが、勝ち残った4校には彼らに肩を並べるスーパー2年生がそろっている。山梨学院（山梨）の菰田陽生投手（2年）は1メートル94、100キロの巨漢を生かした投打“二刀流”。この日の京都国際（京都）戦は先発して4回途中1失点。満塁から走者一掃の3