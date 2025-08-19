華字メディアの星島環球網は19日、中国公安部の発表として、800人余りから3億元（約61億円）以上を違法に集めた疑いが持たれている李という名の容疑者が15日にタイから送還されたことを伝えた。記事によると、李容疑者は、公衆から預金を受け入れる資格がない中、「会社は優れた資金力を持ち、間もなく上場する」などの情報をでっち上げ、高金利をうたって生産・経営拡大の名目で800人余りから3億元以上を違法に集めたとされている