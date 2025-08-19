◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(19日、神宮球場)巨人の中山礼都選手とリチャード選手が大活躍を見せています。この日、6番でスタメン起用された中山選手。第1打席から2打席連続でレフトスタンドへ飛び込む逆方向へのホームランを放ちます。さらに5回に迎えた第3打席でもライトへの2塁打を記録。6回には2アウト満塁の好機からタイムリーを放ちました。そんな中山選手に続く、7番でスタメン起用されたリチャード選手も、第1打席