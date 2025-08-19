演歌歌手・辰巳ゆうとが１９日、都内で「辰巳ゆうとフェスティバル〜運命の夏祭り〜」と題したスペシャルイベントを開催した。今年１月にシングル「運命の夏」をリリースし、そのタイトル名にちなんで行われた夏フェスで、昼の部を“アロハ編”、夜の部を“浴衣編”と題し、夏をイメージした衣装や歌唱曲などを変えてファンを楽しませた。最新曲の「運命の夏」などのオリジナル曲のほか、“アロハ編”では桑田佳祐の「波乗り