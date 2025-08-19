第１０７回全国高校野球選手権大会の第１３日（１９日）の準々決勝第４試合は沖縄尚学が東洋大姫路（兵庫）に２―１と競り勝った。最後はエース末吉（２年）が二死満塁の大ピンチをしのぎ切り、初の４強入りを決めた。今大会２度目の先発・新垣有（２年）が６回を２安打、１失点、７奪三振と好投し、７回からマウンドに立った左腕が追加点を許さなかった。２回に相手先発・阪下（３年）から伊波（３年）の適時打と新垣瑞（３