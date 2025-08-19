「阪神５−４中日」（１９日、京セラドーム大阪）阪神・中野拓夢内野手が超スーパープレーで魅せた。五回１死一、三塁から、中日・チェイビスの打球は一塁後方の右翼線に舞い上がった。二塁の中野は懸命に背走し、打球がグラウンドに落ちる寸前、体を目いっぱいに伸ばしてダイビングキャッチ。見事打球をグラブに収めると、中野はすぐさま起き上がって三塁走者がタッチアップで生還しないように本塁に送球した。打球が落ちて