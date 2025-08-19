【新華社牡丹江8月19日】中国黒竜江省牡丹江市東安区でこのほど、2025年消費促進月間イベントが幕を開けた。イベントは夜間の景色、観光、ショッピング、グルメ、エンターテインメントの五大テーマに焦点を当て、商業、文化・観光、飲食などの地域資源を統合し、都市の夜に「明るさ」をともし、人々の「集い」と消費の「熱気」を生み出す。（記者/劉赫垚、徐凱鑫）