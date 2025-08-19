全国高校総体は１９日、広島市のひろしんビッグウェーブで競泳の男子１００メートルバタフライ決勝が行われ、塩田直也（東京・淑徳巣鴨３年）が５２秒９６で連覇を果たした。塩田の顔は、うれし涙でくしゃくしゃだった。コンディション不良の身体を突き動かしたのは仲間への感謝の気持ちだ。前半から飛ばし、５０メートルの折り返しでは２番手に０秒０１差で先頭に立った。ここからさらにギアを上げ、疲労がピークに達した時