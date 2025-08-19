北海道・知床半島の羅(ら)臼(うす)岳（１６６０メートル）で登山客の男性会社員（２６）がヒグマに襲われて死亡した被害で、道は１９日、男性の衣服に付着していた体毛などのＤＮＡ型が、現場付近で駆除されたヒグマのものと一致したと発表した。このヒグマが男性を襲ったと断定した。道ヒグマ対策室によると、道立総合研究機構（札幌市）の鑑定で、男性の衣服から採取した体毛や唾液のＤＮＡ型と、駆除された親子グマ３頭のう