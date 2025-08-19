演歌歌手の辰巳ゆうとが１９日、東京・品川プリンスホテルステラボールで「辰巳ゆうとフェスティバル〜運命の夏祭り〜」を開催し、昼夜２公演で計１６００人に伸びやかな歌声を披露した。昼公演はアロハシャツで歌謡曲を中心に１７曲、夜は浴衣で演歌を中心に１７曲歌唱した。桑田佳祐の「波乗りジョニー」をカバーして「海が大好きなので、この曲は歌いたかった」。２月にリリースした「運命の夏」がロングヒット中で「今年