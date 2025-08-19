「ＤｅＮＡ−広島」（１９日、横浜スタジアム）先発のＤｅＮＡ・平良拳太郎投手がアクシデントに見舞われた。六回の開始前、「平良投手、ただいま治療をしております」との場内アナウンスがあり、ほどなくして三浦監督が牧田球審に交代を告げた。平良はこの日、５回３安打１失点と好投していたが、五回の打席で腰付近を押さえるしぐさを見せ、顔を歪める場面があった。