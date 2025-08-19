正午過ぎの北海道函館市内の様子です。大雨の影響で、マンホールから水が吹き出しています。８月１９日の道内は前線を伴った低気圧の影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。（東海林記者）「七飯町の国道５号です。雨水が川のようになっています」七飯町では排水が追い付かず、道路が冠水していました。渡島・檜山の広い範囲では非常に激しい雨が降っていて、午後５時までの最大６時間降水量は函館空港で９１ミリ