◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝沖縄尚学２―１東洋大姫路（１９日・甲子園）指笛と拍手に送られて、沖縄尚学・末吉良丞（２年）が一塁側ブルペンからマウンドへ向かった。１点リードの７回だ。１７日の３回戦の仙台育英戦で延長１１回１６９球を投げて完投。疲労を考慮してのリリーフ待機だった。「ちょっと競ったゲームということで、自分がいくことになりました」。先頭打者に中前安打を許しながら