8月26日19時より『THE神業チャレンジSP』（TBS）が2時間にわたって放送される。 世界中で大流行している"神業動画"に様々な芸能人やアスリートが本気で挑戦し、見事再現できたら賞金100万円を獲得できるという本番組。MCはチョコレートプラネットが務め、ゲストには陣内智則、