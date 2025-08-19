「日本ハム−オリックス」（１９日、エスコンフィールド）日本ハム・達が五回にまさかの２被弾。新庄監督も呆然とグラウンドを見つめた。四回までは完全投球を披露していたが、３点リードの五回に展開が一変した。１死から中川にソロを浴びると、２安打と四球で１死満塁。ここで宗に右翼席へ痛恨の満塁弾を浴びた。まさかの展開に、達は表情をゆがめ、新庄監督も呆然とグラウンドを見つめた。