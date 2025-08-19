「よしもと住みます芸人」のぶるぼんさんが下関市の高校でイノシシやシカの狩猟体験を生徒たちに伝えました。出前授業には山口農業高校西市分校の生徒およそ20人が参加しました。講師を務めたのは「よしもと住みます芸人」のぶるぼんさんです。ぶるぼんさんは「わな猟免許」を取得していてJAグループ山口の協力のもと農業や狩猟について伝える活動をしています。生徒たちはことし10月に山口市で開かれる「ゆめ花マルシェ」で