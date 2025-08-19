北海道・羅臼岳で2025年8月15日、駆除されたクマ3頭のうち母グマについて、DNA鑑定の結果、登山道で20代の男性を襲ったクマと同一個体であることが判明しました。一方、駆除された子グマ2頭についてはDNAが一致しなかったことが分かりました。羅臼岳では8月14日、友人と2人で入山した東京都の会社員・曽田圭亮さん（26）が、下山中に標高550メートル付近の登山道でクマに襲われました。捜索していたハンターらは15日に