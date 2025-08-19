18日から長崎市で始まった「中学生議会」。19日は最終日です。 誰もが笑顔で過ごせる学校を目指し、いじめゼロの実現に向けて議論しました。 （緑が丘中学校 桑宮 颯佑さん） 「みんなの笑顔を増やすために、全校生徒が関われる季節のイベントを開催することを提案します。 名付けて『イベフェス』。 （淵中学校 伊達 愛優瑠さん） 「(いじめゼロ宣言の）マスコットキャラクターをつくる案を出しました。中