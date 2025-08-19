◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・京セラドーム大阪）阪神の先発・ビーズリーが５四死球と乱調し、５回途中５安打３失点で降板した。立ち上がりから不安定な投球が続いた。２回は先頭のボスラーに四球を出し、その後１死一、三塁となって石伊にスクイズを決められ（記録は犠打野選）先制点を献上。その直後に攻撃陣が逆転したが、２点リードの５回に限界がきた。先発予定だったデュプランティエが下肢の張りで登板