石破茂首相（資料写真）石破茂首相は１９日、横浜市で２０日に開幕する第９回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）に議長として臨むにあたり、「日本とアフリカ両方の利益や繁栄につながるような問題解決策を共に議論し、解決策を見いだしたい」と意欲を示した。首相官邸で記者団の質問に答えた。アフリカで影響力を強めている中国などに日本が対抗するため、「開発協力における透明性、適正性をきちんと確保し、さらに向上させたい