俳優の水上恒司が１９日、都内で行われた主演映画「火喰鳥を、喰う」（１０月３日公開、本木克英監督）完成披露試写会に共演で元乃木坂４６の山下美月、ＳｎｏｗＭａｎの宮舘涼太らとともに登壇した。水上の映画単独初主演作品。横溝正史ミステリ＆ホラー大賞に輝いた原浩氏のミステリーホラー小説を映画化。主人公の久喜雄司（水上）の元に、かつて戦死したはずの祖父の兄・貞市が書いた謎の日記が届くところから物語が始ま