◆パ・リーグソフトバンク―西武（みずほペイペイ）ソフトバンク・近藤健介外野手が１回１死二塁、中前にタイムリーを放った。「チャンスで走者をかえすことだけを考えました」と自身２１打席ぶりの安打となった。練習前には難病「左心低形症候群」を抱える西尾彰人くん（１２）と交流した。自身の大ファンという彰人くんにサイン入りのバッティング手袋などをプレゼント。「最近打てていないのでパワーをもらうね」と活躍を