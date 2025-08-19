女優の松田美由紀（63）が19日、インスタグラムを更新。体調不良に見舞われ、救急搬送されていたことを明かした。松田は「実は、近年。いろいろ持病もあって仕事を頑張りすぎると倒れたり、寝込んだりしちゃってて」と切り出し、「この夏も、救急車に運ばれたりしてました」と告白。「母も57歳で亡くなってるし。次は私の番かなぁ。とか不安が押し寄せて来てて、、、」とつづった。そんな中で「だけど！体質変えよう！と、ついに、