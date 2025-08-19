◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）巨人は戸郷翔征投手が４勝目を目指して先発。８点の援護をもらい、５回まで２安打１失点で勝ち投手の権利を得た。打線は６番でスタメン出場の中山礼都内野手の自身初の１試合２本塁打などで８点を挙げている。打順を組み替えた巨人が初回に先制点を挙げた。１番に入った泉口友汰内野手がヤクルトの先発・ランバート投手から右中間二塁打。１死となってから３番に入った