演歌歌手辰巳ゆうと（27）が19日、東京・ステラボールで「辰巳ゆうとフェスティバル〜運命の夏祭り〜」を開催した。夏をテーマにした特別公演は初の試み。昼公演では派手な色のアロハシャツを着て歌謡曲を歌唱する「アロハ編」、夜公演ではシックでモダンな浴衣を身にまとい演歌を歌唱する「浴衣編」を開催した。2部で全34曲を披露し、計1600人のファンを魅了した。大の阪神ファンを公言しており、開演前の報道陣の取材では「打つ