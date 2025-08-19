演歌歌手辰巳ゆうと（27）が19日、東京・ステラボールで「辰巳ゆうとフェスティバル〜運命の夏祭り〜」を開催した。夏をテーマにした特別公演は初の試み。昼公演は派手な色のアロハシャツを着て歌謡曲を歌唱する「アロハ編」、夜公演はシックでモダンな浴衣を身にまとい演歌を歌唱する「浴衣編」を開催した。昼公演では今年1月発売の「運命の夏」や「迷宮のマリア」、さらに「車で常に聴いている。ずっと歌いたかった」という桑田