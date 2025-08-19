千葉県で「バースデーツーリング」の呼びかけに応じて集まった少年55人が集団でバイクに乗り暴走行為をしたなどとして、書類送検されました。去年6月に撮影された映像です。対向車線にはみ出し、円を描くように走行する複数のバイクが映っています。警察によりますと、書類送検された当時、14歳から19歳の55人の少年は去年、千葉市・美浜区の路上で集団でバイクに乗り、信号無視や蛇行運転などの暴走行為をした疑いがもたれていま