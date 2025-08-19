【MLB】ロッキーズ 4xー3 ドジャース（8月18日・日本時間19日／デンバー）【映像】ショート“ほぼ二塁上”の大ファインプレー（実際の様子）相手がリベンジを成功させた瞬間だった。ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場し、5回の第3打席でセンター返しの強い打球を放つ。多くの人が打った瞬間にヒットを確信しただろうが、ロッキーズの「大谷シフト」がドンピシャでハマりショートライナーでアウトになった。