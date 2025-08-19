18日に大阪の繁華街・道頓堀のビル2棟が焼け、消防隊員2人が死亡した火事。発生から一夜明け、現場検証が行われた。FNNが入手した火事直後の映像では、ビルから激しく炎と黒い煙が吹き出しているのが分かる。現場となったのは、大阪市中央区宗右衛門町。観光名所・戎橋から150メートルほどの場所だ。目撃者：1回ね。ドーンってなったんすよ。みんなギャーって逃げてきて。火の粉みたいなの散って煙がむあーって上がったらそのまま