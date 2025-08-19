ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」は、第２１週「手のひらを太陽に」が放送されている。前週に時系列が７年ジャンプし、メイコの娘たちも別キャストに交代した。登美子（松嶋菜々子）は存在感を増しているが、高齢な登場人物たちが何かと心配にもなってくる。のぶ（今田美桜）の母・羽多子（江口のり）は予告編に映っていたが、嵩の伯母・千代子（戸田菜穂）はどうなっているのか情報がなく…。その後が気になるところだった