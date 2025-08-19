福岡・小郡市の自動車学校で行われたのは“飲酒運転の怖さ”を知ってもらうための体験会。指導歴30年のベテラン指導員が事前に約2時間、飲酒。吐いた息のアルコール濃度を免許取り消しレベルの数値まで上げ、運転します。飲酒したベテラン指導員：（Q.運転する恐怖は？）いやもう…普通じゃないですもんね。まずはスラローム。パイロンに接触してしまいました。続いて、直線からのコーナリングに挑戦。今度は内側のパイロンをなぎ