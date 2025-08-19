お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、YouTubeチャンネルに『【最新アイス】かまいたちが最新のコンビニアイス2025を食べてみた！』という動画をアップ。今回は、お2人がコンビニやスーパーで売っている2025年夏の最新アイスを食べて感想を話す様子を公開♪この中で、濱家さんが、「絶対食べた方がいい」と大絶賛した期間限定アイスをピックアップ♪【関連】【ユニクロ】かまいたち濱家「爽快さが全然違う」