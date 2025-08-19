甘党のJタウンネット記者にとって、貰ったら嬉しいお土産ランキングの上位に確実に食い込んでくる代物――それが、山梨銘菓、桔梗屋の「桔梗信玄餅」だ。【動画】新発売！?桔梗信玄餅サンド?を見るそんな桔梗信玄餅好きにはたまらないサンドイッチを発見したので、ご紹介したい。2025年8月19日に関東甲信越エリアのローソンで発売されたばかりの「桔梗屋監修黒みつきなこサンド」（税込397円）だ。茶色くて分厚いものが挟んであ