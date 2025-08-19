19日午後6時55分ごろ、JR東海道線 由比駅～興津駅間で、人が列車に接触しました。このため、富士～静岡の区間で運転を見合わせています。また、富士～静岡、静岡～浜松で、列車に運休や遅れが発生しています。JR東海では、運転再開は午後9時ごろと見込んでいます。