タレントの磯山さやかさん（41）が2025年8月15日、自身のインスタグラムを更新。デビュー25周年記念の写真集の発売をアピールした。「皆様への感謝の気持ちを込めて...」磯山さんは、「2025年10月22日」「磯山さやかデビュー25周年を記念して最新写真集の発売が決定しました」と報告し、ほっぺを膨らませた「プク顔」のショットを投稿した。写真集について「皆様への感謝の気持ちを込めて...」「最高の一冊をお届け致します！」と