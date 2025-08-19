全日空は、きょう発表した冬ダイヤで富山・札幌便について、今年12月から来年2月にかけて平日を中心に60日程度運休すると発表しました。札幌便の収支の改善を図るためだとしています。全日空によりますと現在、1日1往復運航している富山・札幌便について今回の冬ダイヤでは12月から2月に平日を中心に60日程度を運休します。需要の多い年末年始や2月上旬に予定されている「さっぽろ雪まつり」の期間は運航するとしています。今回の