◇セ・リーグDeNA―広島（2025年8月19日横浜） DeNA先発・平良拳太郎が思わぬアクシデントで緊急降板した。 1―1の5回の第2打席。3球目をフルスイングしてファウルとなった際、右腰を押さえるような仕草をして顔をしかめた。この打席は一ゴロ。しかしイニングが終了しても6回のマウンドに上がらず、三浦監督は2番手・坂本への交代を告げた。腰か脇腹を痛めた可能性がある。投げては5回77球を投げて3安打1失点の好投だっ