東北電力女川原発2号機東北電力は19日、女川原発（宮城県女川町、石巻市）2号機の原子炉を今月21日ごろから一時停止すると発表した。原子炉格納容器内などにある水素濃度を検出する機器で5月と6月、相次いで不具合が見つかったことを受けた措置。期間は10日程度を見込んでいる。機器は4台あり、このうち2台で異常な数値となる不具合が見つかった。残る2台は正常値だったが、東北電は、安定的な運転のため4台全てを交換するとし